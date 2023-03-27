СБ ООН не принял резолюцию России по «Северным потокам»

СБ ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщает ТАСС.

Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония воздержались от голосования.

Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея выступили соавторами резолюции.

Ранее сообщалось, что Россия призвала страны ООН, включая Данию, Швецию и Германию, сотрудничать с комиссией организации в расследовании диверсии на «Северных потоках». Москва также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать комиссию для проведения полного и независимого международного расследования произошедшего.