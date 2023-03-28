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01:43, 28 марта 2023Мир

Небензя пообещал сделать выводы после голосования Совбеза по «Северным потокам»

Небензя: Россия сделает выводы после голосования Совбеза по резолюции о «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД России / Global Look Press

Россия сделает нужные выводы после голосования в Совбезе ООН по ее резолюции, призывающей к международному расследованию диверсии на «Северных потоках», пообещал на заседании СБ ООН постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии против газопроводов будут выявлены, а все подробности произошедшего будут раскрыты.

Ранее Василий Небензя заявил, что у Москвы есть серьезные основания сомневаться в транспарентности и объективности расследований Дании, Швеции и Германии взрывов на «Северных потоках».

27 марта Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России и Китая о расследовании диверсий на «Северных потоках». Документ поддержали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Марина Совина
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