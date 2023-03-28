В России задумались о выпуске госдолга в юанях

Премьер Мишустин заявил о проработке вопроса по выпуску ОФЗ в валютах дружественных стран

Российское правительство прорабатывает вопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросу «Обеспечение финансового суверенитета» заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что российские эмитенты и сами стали выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях. Также Мишустин рассказал о проработке идей по дальнейшему облегчению доступа иностранцев на российский рынок капитала.

В правительстве думают о выпуске госдолга в юанях еще с 2015 года, однако решение откладывалось из-за жестких регуляторных ограничений со стороны Китая. Пекин не соглашался изменить свои нормативы в рамках предложений Москвы.

В условиях дефицита бюджета и проблем с займами на внутреннем рынке интерес к размещению ОФЗ в иностранных валютах может вырасти. Так, последний аукцион Минфин провел в феврале, при этом привлечь удалось минимальный объем средств за последние пять месяцев.

Ранее Всемирный банк подсчитал, что за последние десятилетия Китай стал самым крупным кредитором развивающихся стран, обогнав США. При этом эксперты считают, что Пекин предоставлял займы на специфических условиях и с их помощью только заманил развивающиеся страны в долговую ловушку, не пытаясь помочь их развитию. В результате те не смогли улучшить ситуацию в экономике и теперь просят помощи у МВФ.