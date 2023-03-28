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13:07, 28 марта 2023Россия

Известный российский ресторатор с женой погибли в лобовом столкновении с фурой

Mash: сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Левин с женой погибли в ДТП под Орлом

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

Сооснователь известной сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин с женой Светланой и братом погибли в лобовом столкновении с фурой в Орловской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Авария произошла в полночь 24 марта на 305-м километре трассы М-2 «Крым». Предварительно, водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, за рулем которого был Левин. В машине также находились супруга и брат ресторатора, которые скончались на месте. Кроме того, в реанимацию в тяжелом состоянии доставили 13-летнего племянника кондитера. Сам Левин умер по дороге в больницу.

О том, что Светлана Левина погибла в ДТП в Орловской области, стало известно 28 марта, однако две другие жертвы на тот момент не назывались. Женщина являлась сотрудницей детективного агентства и была известна на телевиденье в качестве эксперта телепрограммы «Андрей Малахов».

24 марта региональное МВД сообщало на своем сайте, что водитель грузовика, въехавшего в машину Левиных, был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более человек.

В марте 2022 года в ДТП на трассе М-11 под Санкт-Петербургом погиб российский бизнесмен, совладелец Stroganoff Group и бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков. Он врезался на своем автомобиле Porsche в остановившуюся на аварийке Mazda, у которой пробило колесо.

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Константин Лысяков
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