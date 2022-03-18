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Российский бизнесмен погиб в ДТП на трассе под Петербургом

Бизнесмен и бывший член совета директоров банка «Россия» Носков погиб в ДТП на трассе М-11
Олег Носков

Олег Носков. Фото: sporting.ru

Российский бизнесмен, совладелец Stroganoff Group и бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков погиб в аварии на трассе М-11 под Санкт-Петербургом. Об этом в пятницу, 18 марта, пишет Mash на Мойке в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне, 17 марта, около 10 утра. Носков врезался на своем автомобиле «Porsche» в остановившуюся на аварийке «Mazda», у которой пробило колесо. За рулем находилась 28-летняя москвичка. Она вышла из автомобиля, чтобы оценить состояние шины и диска. В этот момент в ее машину на скорости влетел Носков. «Mazda» покатилась прямо на девушку.

В результате она погибла под колесами собственного автомобиля. Сам предприниматель также погиб на месте от полученных травм.

По данным «Фонтанки», в 2021 году Носков привлекался к административной ответственности за превышение скорости 13 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 февраля на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве столкнулись девять машин. Одним из пострадавших в массовом ДТП оказался известный российский предприниматель и миллиардер Алексей Шепель.

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Евгения Куликова
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