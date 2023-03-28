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07:50, 28 марта 2023Интернет и СМИ

Эксперт программы Малахова погибла в ДТП

Детектив и эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Левина погибла в ДТП под Орлом

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Cотрудница детективного агентства Светлана Левина, которая появлялась в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» в качестве эксперта, погибла в ДТП под Орлом. Об этом пишет «Орловский меридиан».

Авария произошла 24 марта. 40-летний водитель Mercedes, направлявшийся по М-2 Крым из Орла в направлении Москвы, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с Mitsubishi Pajero, в котором находилась Левина.

От удара Mitsubishi превратился в груду металла. В результате погибла сама Левина и еще два пассажира, выжил только 12-летний ребенок, его госпитализировали.

Детектив появлялась в шоу Андрея Малахова в 2021 году.

22 марта руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев потерял сознание и рухнул на пол в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Позже в беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что происшествие никак не связано с контекстом беседы, у него закружилась голова.

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Марина Совина
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