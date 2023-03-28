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04:44, 28 марта 2023Экономика

Американский фармацевтический гигант передаст российский бизнес партнеру

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly, специализирующаяся на производстве инсулина, решила покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на бывших сотрудников российского подразделения.

Отмечается, что производитель смог почти в полтора раза нарастить выручку в России перед кризисом — до 14 миллиардов рублей.

Передача подразделения Eli Lilly в управление Swixx Biopharma позволит компании сохранить хотя бы один процент на рынке, чтобы вернуться после нормализации ситуации, говорится в материале.

В марте 2022 года Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз ряда неосновных лекарств в Россию. Компания подчеркнула, что намерена передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. В частности Lilly пожертвовала инсулин на сумму 7,5 миллиона долларов американской организации Project HOPE, которая занималась доставкой основных лекарств и медицинских товаров на Украину.

Марина Совина
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