Американский фармацевтический гигант передаст российский бизнес партнеру

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly передаст российский бизнес партнеру

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly, специализирующаяся на производстве инсулина, решила покинуть российский рынок и передать бизнес своему партнеру — зарегистрированному в Швейцарии производителю Swixx Biopharma. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на бывших сотрудников российского подразделения.

Отмечается, что производитель смог почти в полтора раза нарастить выручку в России перед кризисом — до 14 миллиардов рублей.

Передача подразделения Eli Lilly в управление Swixx Biopharma позволит компании сохранить хотя бы один процент на рынке, чтобы вернуться после нормализации ситуации, говорится в материале.

В марте 2022 года Eli Lilly приостановила инвестиции и ввоз ряда неосновных лекарств в Россию. Компания подчеркнула, что намерена передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. В частности Lilly пожертвовала инсулин на сумму 7,5 миллиона долларов американской организации Project HOPE, которая занималась доставкой основных лекарств и медицинских товаров на Украину.