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Американский фармацевтический гигант остановил экспорт ряда лекарств в Россию

Фармкомпания Eli Lilly приостановила инвестиции и экспорт неосновных лекарств в РФ

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский фармацевтический гигант Eli Lilly and Company, специализирующийся на производстве инсулина, приостановил инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию. Компания заявила об этом решении на своем официальном сайте.

«Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в России, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые лекарства производства Lilly», — указано в сообщении. 

Компания подчеркнула, что намерена передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. В начали марта Lilly также пожертвовала инсулин на сумму 7,5 миллиона долларов американской некоммерческой организации Project HOPE, которая в настоящее время занимается доставкой основных лекарств и медицинских товаров на Украину.

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9 марта

После начала спецоперации на Украине инвестиционные проекты в России свернули также американская Pfizer и немецкая Bayer, однако от поставок лекарств компании отказываться не стали. 9 марта исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков заявил, что пока ни одна международная фармкомпания не приняла решения о прекращении экспорта препаратов в Россию. Тем не менее лекарства все же дорожают — европейские компании прекратили экспорт субстанций для производства препаратов на территории России, а ввозить их из Китая и Индии стало гораздо труднее из-за логистических проблем.

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Софья Ермакова
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