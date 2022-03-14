Немецкий производитель лекарств сократит присутствие в России

Концерн Bayer AG объявил о приостановке рекламной и инвестиционной работы в России

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG объявил о сокращении присутствия в России и Белоруссии. Компания останавливает рекламную деятельность, прекращает все инвестиционные проекты и не рассматривает деловые предложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Исключение сделано только для поставок основных товаров из области здравоохранения и сельского хозяйства. В Bayer подчеркнули, что необходимые на 2022 год сельскохозяйственные материалы российским фермерам она уже поставила. Это позволит снизить давление на глобальную продовольственную систему.

Причиной для такого решения названа спецоперация России на Украине. Концерн, в состав которого входит более 300 компаний в разных странах мира, занимается выпуском лекарств, высокотехнологичных материалов и средств защиты растений. Среди наиболее широкоизвестных средств бренда — аспирин «Байер», «Алка-Зельтцер», «Супрадин».

Bayer пообещал внимательно следить за политической ситуацией в России и принять решение о поставках на 2023 год в зависимости от того, как будут развиваться события.

Ранее стало известно, что российские агрохолдинги обратились к правительству с просьбой урегулировать ситуацию со средствами защиты растений. Они объяснили, что снижение курса рубля и логистические проблемы не позволяют закупить их в достаточном количестве, что приведет к снижению урожая. В Минсельхозе опровергли проблему, утверждая, что все пестициды уже закуплены.