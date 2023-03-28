Глава Евросовета рассказал об открытии переговоров о приеме Украины в ЕС

Глава Евросовета: открытие переговоров о приеме Украины в ЕС будет рассмотрено в декабре

Вопрос об открытии переговоров по теме приема Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) будет рассмотрен в декабре. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Еврокомиссия скоро опубликует отчет о прогрессе Молдавии, Украины и Грузии на их европейском пути. На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами об их приеме в ЕС», — рассказал европейский чиновник.