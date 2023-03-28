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15:42, 28 марта 2023Из жизни

Посетитель пляжа нашел ботинок со ступней внутри

The New Zealand Herald: в Новой Зеландии прохожий нашел ботинок со ступней внутри на пляже

Фото: Grace Caadiang / Unsplash

На пляже Petone Beach в регионе Веллингтон, Новая Зеландия, прохожий нашел ботинок со ступней внутри. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Посетитель пляжа обнаружил ботинок в субботу, 25 марта. Прибывшие вскоре сотрудники полиции не нашли других частей тела на суше и в воде. Старший сержант полиции Стив Уильямсон, расследующий дело, сообщил, что ступню отправили на экспертизу, чтобы установить личность погибшего. Власти не рассматривают смерть человека, часть тела которого нашли на пляже, как подозрительную.

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Один свидетель произошедшего рассказал, что видел пять полицейских машин, а поиски тела погибшего длились около четырех часов. Инцидент встревожил многих местных жителей, которые часто гуляют по пляжу. «Я всем сердцем сочувствую тем, кто связан с погибшим», — говорит одна из них.

Ранее сообщалось, что в США мужчина искал рога, сброшенные оленями, и случайно наткнулся на человеческие останки. Планируется провести экспертизу, чтобы установить личность погибшего и найти его родственников.

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Алиса Удовик
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