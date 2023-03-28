Посетитель пляжа нашел ботинок со ступней внутри
На пляже Petone Beach в регионе Веллингтон, Новая Зеландия, прохожий нашел ботинок со ступней внутри. Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Посетитель пляжа обнаружил ботинок в субботу, 25 марта. Прибывшие вскоре сотрудники полиции не нашли других частей тела на суше и в воде. Старший сержант полиции Стив Уильямсон, расследующий дело, сообщил, что ступню отправили на экспертизу, чтобы установить личность погибшего. Власти не рассматривают смерть человека, часть тела которого нашли на пляже, как подозрительную.
Один свидетель произошедшего рассказал, что видел пять полицейских машин, а поиски тела погибшего длились около четырех часов. Инцидент встревожил многих местных жителей, которые часто гуляют по пляжу. «Я всем сердцем сочувствую тем, кто связан с погибшим», — говорит одна из них.
Ранее сообщалось, что в США мужчина искал рога, сброшенные оленями, и случайно наткнулся на человеческие останки. Планируется провести экспертизу, чтобы установить личность погибшего и найти его родственников.