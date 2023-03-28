Блогерша набрала десять килограммов и рассказала о плюсах новой внешности

Фитнес-блогерша Лиз Байтс набрала десять килограммов и заявила об улучшении самочувствия

Фитнес-блогерша Лиз Байтс набрала десять килограммов и рассказала о плюсах новой внешности. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка для сравнения показала коллаж из двух кадров, на которых позировала в спортивных топах и трусах. Первый был сделан в 2021 году, когда инфлюэнсерша выглядела более худой. Второй она сняла в 2023 году, продемонстрировав на нем рельефную фигуру и мышцы. При этом юзерша отметила, что после набора веса у нее улучшилось самочувствие и наладились отношения с едой.

«Я сильнее, чем когда-либо. (...) Я уверена в себе, как никогда, мои взгляды на жизнь полностью изменились. Мои волосы стали гуще, у меня больше энергии. Я ем больше, чем когда-либо», — заявила Байтс.

Ранее в марте блогерша Брук Пейнтен показала фигуру до и после набора веса со словами «ни секунды не жалею». Вначале на размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до трансформации. Она танцевала перед камерой, демонстрируя подтянутое тело в белом кроп-топе и черных мини-шортах. Затем она предстала перед зрителями после изменения внешности.