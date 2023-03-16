Блогерша показала фигуру до и после набора веса со словами «ни секунды не жалею»

Блогерша Пейнтен показала фигуру после набора веса со словами «это принесло мне счастье»

Блогерша Брук Пейнтен показала фигуру до и после набора веса со словами «ни секунды не жалею». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 562 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до трансформации. Она танцевала перед камерой, демонстрируя подтянутое тело в белом кроп-топе и черных мини-шортах. Затем она предстала перед зрителями после изменения внешности, позируя в укороченном лонгсливе и брюках защитного цвета. Видно, что формы юзерши стали более округлыми, а живот увеличился.

«Набор веса — это не так уж плохо. Это принесло мне столько счастья — я ни секунды не жалею», — заверила инфлюэнсерша.

В сентябре 2022 года блогерша и эксперт по здоровому образу жизни Лиз Бэйтс Бэк показала фигуру после набора веса и заявила, что стала счастливее. На первом фото девушка продемонстрировала, как выглядела два года назад, когда имела более худое тело. На втором кадре она предстала с округлившимися формами.