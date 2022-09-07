Девушка показала фигуру после набора 10 килограммов с фразой «стала счастливее»

Блогерша Лиз Бэйтс Бэк набрала 10 килограммов и заявила, что стала счастливее

Блогерша и эксперт по здоровому образу жизни Лиз Бэйтс Бэк показала фигуру после набора веса с фразой «я стала счастливее». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На первом фото девушка продемонстрировала, как выглядела два года назад, когда имела более худое тело. На втором кадре, сделанном в текущем году, она предстала с округлившимися формами, отметив, что за данный период набрала 10 килограммов. При этом, по словам Бэк, она начала чувствовать себя лучше, когда перестала беспокоиться о весе. «Я стала счастливее, здоровее и сильнее», — заявила инфлюэнсерша, призвав подписчиков не бояться перемен.

В свою очередь, юзеры поблагодарили блогершу за пост и написали в ее адрес комплименты. «Молодец! Ты так вдохновляешь!», «Перемены потрясающие, продолжай в том же духе», «Удивительная девушка», — прокомментировали они.

В августе сообщалось, что блогерша Лэйни Гипсон показала свой выпирающий живот со словами «это сексуально» и порадовала поклонников. Известно, что в соцсетях девушка делится советами по моде и освещает тему бодипозитива. На размещенных кадрах полная юзерша предстала в облегающих белой майке и зеленых брюках с растительным орнаментом.