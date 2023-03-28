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11:55, 28 марта 2023Культура

Джиган отреагировал на опубликованную в сети переписку с его новой возлюбленной

Джиган назвал фотошопом опубликованную в сети переписку с его новой возлюбленной

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) отреагировал на опубликованную в сети переписку с его новой возлюбленной. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Super.ru.

Ранее в интернете опубликовали диалог музыканта с его якобы новой девушкой: в процессе общения Джиган делает собеседнице комплименты, а также заявляет, что собирается выйти на пробежку следующим утром и предлагает ей заняться совместными тренировками.

Артист опроверг информацию о подлинности переписки, назвав скриншоты «галимым фотошопом». Рэпер подчеркнул, что автор фейка не предусмотрел, что Джиган не занимается спортом в раннее время суток. «Я не хожу на пробежку утром. Более того, у меня ее вообще не бывает. И жена об этом знает», — заявил хип-хоп-исполнитель.

Ранее стало известно, что рэпер начал жить отдельно от своей супруги, блогерши и модели Оксаны Самойловой, и их четверых детей. По словам музыканта, такое решение было принято, так как обстановка в доме была шумная, из-за чего ему было тяжело работать над новым альбом. В свою очередь, супругу не устраивали его гости.

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Анастасия Астахова
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