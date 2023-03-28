Парикмахер назвала три визуально омолаживающие женские стрижки

Парикмахер Николь Петти: стрижка пикси и асимметричный боб омолаживают лицо

Основательница салона Milk+Blush и парикмахер Николь Петти назвала три визуально омолаживающие женские стрижки. Комментарии эксперта приводит Express.co.uk.

В первую очередь специалист рассказала, что скрыть возрастные изменения поможет градуированный боб (стрижка, при которой короткие пряди плавно переходят к длинным — прим. «Ленты.ру»). По ее словам, упомянутая прическа зрительно увеличивает объем и пышность волос, а также отвлекает внимание от обвисших с возрастом щек.

Помимо этого, Петти добавила в список пикси (короткая прическа, которая открывает лицо и шею — прим. «Ленты.ру»), а также асимметричный боб, при котором пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими. «Это универсальный стиль, который отвлекает внимание от дряблой кожи в области шеи и помогает скрыть другие внешние недостатки», — подчеркнула парикмахер.

В декабре 2022 года парикмахер Лиза Фаррелл назвала самую распространенную ошибку при выборе прически. По словам специалистки, людям не следует бояться менять имидж, поскольку мастер поможет подобрать подходящую типу волос и форме лица стрижку. Также она призвала не отказываться от желанной укладки, которая по каким-либо причинам кажется неуместной.