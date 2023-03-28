Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:03, 28 марта 2023Ценности

Парикмахер назвала три визуально омолаживающие женские стрижки

Парикмахер Николь Петти: стрижка пикси и асимметричный боб омолаживают лицо

Фото: Jens Lindner / Unsplash

Основательница салона Milk+Blush и парикмахер Николь Петти назвала три визуально омолаживающие женские стрижки. Комментарии эксперта приводит Express.co.uk.

В первую очередь специалист рассказала, что скрыть возрастные изменения поможет градуированный боб (стрижка, при которой короткие пряди плавно переходят к длинным — прим. «Ленты.ру»). По ее словам, упомянутая прическа зрительно увеличивает объем и пышность волос, а также отвлекает внимание от обвисших с возрастом щек.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
Окунулись с головой Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Окунулись с головойПочему уродливые прически 90-х снова в моде
27 февраля 2018

Помимо этого, Петти добавила в список пикси (короткая прическа, которая открывает лицо и шею — прим. «Ленты.ру»), а также асимметричный боб, при котором пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими. «Это универсальный стиль, который отвлекает внимание от дряблой кожи в области шеи и помогает скрыть другие внешние недостатки», — подчеркнула парикмахер.

В декабре 2022 года парикмахер Лиза Фаррелл назвала самую распространенную ошибку при выборе прически. По словам специалистки, людям не следует бояться менять имидж, поскольку мастер поможет подобрать подходящую типу волос и форме лица стрижку. Также она призвала не отказываться от желанной укладки, которая по каким-либо причинам кажется неуместной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
«Союз МС-22» вернулся на Землю
Дорогое жилье в Москве стали чаще покупать в рассрочку
Владельцев известного российского издания заподозрили в уклонении от налогов
Наследники Туве Янссон запретят использовать образы муми-троллей в России
В МИД России разочаровались решением СБ ООН по «Северным потокам»
Прокуратура Франции начала обыски в крупнейших банках страны
В Евросоюзе заявили о возможной нехватке газа в следующем отопительном сезоне
Россиян предупредили о плодящихся в стиральной машине опасных микроорганизмах
Парикмахер назвала три визуально омолаживающие женские стрижки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.