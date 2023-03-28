Херш обвинил Шольца в застопоривании расследования по «Северным потокам»

RT: журналист Херш заявил, что Шольц застопоривает расследование по «Северным потокам»

Американский журналист Сеймур Херш в интервью RT обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в застопоривании расследования по «Северным потокам».

Президент США Джо Байден опасался, что на фоне неудач на Украине Берлин откажется поставлять вооружения Киеву, кроме того, зимой власти примут решение открыть газопровод, чтобы согреть людей и угодить бизнесу, заявил обозреватель.

Он отметил, что Вашингтон лишил Германию такой возможности. Журналист назвал это единственным объяснением, почему американский лидер, по его мнению, принял решение взорвать «Северные потоки».

По словам расследователя, ему неизвестно, было ли Шольцу известно о планах Байдена. «Однако он уж точно не входит в круг людей, требующих расследования? — делает все возможное, чтобы его застопорить», — заключил Херш.

Ранее журналист заявил, что США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней, но Белый дом не желает этим заниматься.

