США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Джон Болтон заявил, что Путин не блефует в решении разместить ядерное оружие в Белоруссии

В США заявили, что президент России Владимир Путин не блефует в планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Так оценил решение российского президента бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает The Hill.

Американский политик отметил, что Путин, скорее всего, блефовал ранее, когда пытался угрожать Вашингтону «ядерной саблей». «Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой», — высказался он.

При этом, по мнению Болтона, в военном плане это не будет иметь большого значения. Он напомнил о том, что в Калининградской области размещено большое количество российских ядерных ракет, беспилотников и других вооружений. «Возможности, которые Россия уже имеет в Калининградском анклаве, могут представлять наибольшую угрозу», — заключил он.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Европейский союз (ЕС) не оставит без ответа размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и отреагирует в том случае, если от Минска будет подтверждение этой инициативы.