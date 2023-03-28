Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 28 марта 2023Мир

США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Джон Болтон заявил, что Путин не блефует в решении разместить ядерное оружие в Белоруссии
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Chip East / Reuters

В США заявили, что президент России Владимир Путин не блефует в планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Так оценил решение российского президента бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает The Hill.

Американский политик отметил, что Путин, скорее всего, блефовал ранее, когда пытался угрожать Вашингтону «ядерной саблей». «Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой», — высказался он.

При этом, по мнению Болтона, в военном плане это не будет иметь большого значения. Он напомнил о том, что в Калининградской области размещено большое количество российских ядерных ракет, беспилотников и других вооружений. «Возможности, которые Россия уже имеет в Калининградском анклаве, могут представлять наибольшую угрозу», — заключил он.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Европейский союз (ЕС) не оставит без ответа размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и отреагирует в том случае, если от Минска будет подтверждение этой инициативы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в любое время
11-летний школьник погиб при попытке сделать селфи под Москвой
СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских
Дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор
Назван идеальный размер пениса
На Западе описали реакцию на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки
Российский ребенок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот
США предрекли поражение в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.