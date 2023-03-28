В Госдуме заявили о разработке законопроекта против подземных дронов

Депутат Хинштейн заявил, что силовикам позволят бороться с подводными и подземными дронами

В Государственную Думу в скором времени внесут законопроект, который позволит сотрудникам силовых структур бороться с подводными и подземными дронами. Об этом заявил глава комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Депутат пояснил, что разработка данной инициативы как никогда актуальна. «Беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях. Лишь накануне, например, Севастополь вновь подвергся атаке морских дронов», — отметил Хинштейн.

Он напомнил, что силовики, согласно действующему законодательству, могут противостоять только летательным дронам. Хинштейн подчеркнул, что по предлагаемому законопроекту силовые ведомства, а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле.

22 марта украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе — как подчеркнул российский министр обороны Сергей Шойгу, все три БПЛА были уничтожены. Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что дроны пытались проникнуть в морскую бухту, и добавил, что от взрывов уничтоженных беспилотников в нескольких зданиях на улице Ленина вылетели стекла.