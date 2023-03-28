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20:13, 28 марта 2023Мир

Венгрия продолжит блокировать антироссийские санкции в области мирного атома

Глава МИД Венгрии: Будапешт продолжит блокировать санкции против РФ в области атома
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт продолжит блокировать антироссийские санкции в области мирного атома, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с российским вице-премьером Александром Новаком. Об этом венгерский министр сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

«Поскольку новые ядерные мощности необходимы с точки зрения венгерской энергобезопасности, поэтому правительство и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли», — написал он, отметив, что также обсудил с российским визави строительство новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии.

В феврале Сийярто также заявил, что Франция и Венгрия выступают против антироссийских санкций Евросоюза в области мирного атома и ядерного сотрудничества с Россией. «Мы согласны также в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией», — сообщил дипломат.

До этого Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Европейского союза. Варшава и Вильнюс также предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

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Глеб Бажуткин
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