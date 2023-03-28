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21:34, 28 марта 2023Мир

США отвергли проведение собственного расследования подрыва «Северных потоков»

Белый дом отверг проведение США собственного расследования подрыва «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отверг любые сообщения о проведении США собственного расследования подрыва «Северных потоках», отметив, что американский президент Джо Байден не давал подобного поручения, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время три европейские страны проводят свои расследования инцидента с газопроводами. По его словам, Байден уверен, что уверен в том, что их проведут достаточно тщательно.

«Мы дождемся завершения этих расследований, посмотрим, каковы результаты», — добавил представитель американской администрации.

Ранее союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также обвинили Россию в предвзятости. В поддержку резолюции выступили только Россия, Китай и Бразилия.

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Марина Совина
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