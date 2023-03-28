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14:38, 28 марта 2023Мир

Союзники США обвинили Россию в предвзятости в деле о «Северных потоках»

Союзники США в Совбезе ООН заявили о предвзятости России в деле о «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Союзники США в Совете безопасности ООН воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также обвинили Россию в предвзятости. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по итогам прошедшего в понедельник 28 марта голосования Совбез ООН не принял российский проект резолюции, в поддержку которой выступили только Россия, Китай и Бразилия.

В свою очередь, США, Великобритания, Япония, Франция, Швейцария, Албания, Гана, Габон Мальта, Мозамбик и Эквадор воздержались, сославшись на уже ведущееся расследование ФРГ, Дании и Швеции.

«В контексте идущих национальных расследований мы не считаем, что приемлемо инициировать такую комиссию в данной ситуации», — подчеркнул зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки, добавив, что Москва старается намерено политизировать расследование взрывов на газопроводах.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, результаты голосования показывают, что «США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона факты».

27 марта Совбез ООН не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего на «Северных потоках». Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, остальные страны воздержались от ответа.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

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Глеб Бажуткин
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