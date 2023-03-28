ФБР несколько лет вела секретное следствие против первой жены Трампа

Bloomberg: контрразведка ФБР два года вела следствие против первой жены Трампа Иваны

Контрразведка ФБР вела следствие против первой жены экс-президента США Дональда Трампа, Иваны. Это следует из опубликованных архивов ведомства, которые были рассекречены, передает Bloomberg.

В документах указано, что 14 февраля 1989 года в ФБР рекомендовали «начать предварительное расследование в отношении Иваны Трамп». Основанием для этого стала информация, полученная от источника ведомства. Подчеркивалось, что обвинения могли проистекать из «зависти к ее богатству и славе».

Как выяснилось, следствие продолжалось как минимум два года и имело высокий статус секретности. Расследование затронуло несколько государств. Американским атташе в Канаде и странах Европы поручили узнать подробности эмиграции первой жены Трампа.

В документах сказано, что ФБР изучила судебные протоколы ее развода с мужем-политиком. Документ, который датирован 1990 годом, касается розыска ведомством человека, связанного с чехословацкой разведкой. Он якобы занимался фиктивными браками и, предположительно, был связан с Иваной.

Как указано, документы о первой жене Трампа находились в следственном деле ФБР. Однако никаких обвинений против нее выдвинуто не было.

Агентство Bloomberg запросило у ведомства имеющиеся документы об Иване Трамп в соответствии с Законом о свободе информации. В Бюро подтвердили, что имеется около 900 страниц документов, публикация которых может занять пять лет. СМИ обратилось в суд, чтобы ускорить публикацию. После этого ФБР опубликовало 190 страниц из дела первой жены Дональда Трампа.

26 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя «самым невиновным человеком» в истории Соединенных Штатов. По словам политика, представители обвинения не смогли найти ничего предосудительного, даже изучив 11 миллионов страниц связанных с ним различных документов.

Политик заверил, что действия против него связаны с политикой и нацелены на то, чтобы помешать ему баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.