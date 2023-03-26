Трамп назвал себя «самым невиновным человеком» в истории США

Экс-президент Трамп заявил, что является самым невиновным человеком в истории США

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что является «самым невиновным человеком» в истории Соединенных Штатов. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в городе Уэйко (штат Техас), пишет ТАСС.

По словам бывшего главы государства, представители обвинения не смогли найти ничего предосудительного, даже изучив 11 миллионов страниц связанных с ним различных документов. «Это, возможно, делает меня самым невиновным человеком в истории нашей страны», — подчеркнул он.

Политик уточнил, что ведущееся против него расследование по делу о подлоге финансовых документов не имеет под собой никаких оснований.

Ранее Трамп рассказал, что против него ведется расследование о том, что «не является преступлением и даже проступком или изменой». Он назвал причину возбуждения дела: политик уверен, что действия против него призваны помешать баллотироваться на пост президента в 2024 году.