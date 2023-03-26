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03:01, 26 марта 2023Мир

Трамп прокомментировал ведущееся против него расследование

Трамп на фоне ведущегося против него расследования заявил, что не совершал преступления
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Техасе прокомментировал расследование, которое ведется против него в Нью-Йорке из-за выплат порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). По его словам, его действия не являлись преступными, сообщает РИА Новости.

«Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой», — заявил он.

Политик заверил, что действия против него связаны с политикой и нацелены на то, чтобы помешать ему баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Ранее Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес. Он отметил, что те, кто выдвигают обвинения в его адрес, прекрасно знают, что он совершенно невиновен.

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Марина Совина
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