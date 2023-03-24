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12:19, 24 марта 2023Мир

Трамп предупредил о «смертях и разрушениях» из-за обвинений в его адрес

Трамп предупредил о катастрофических разрушениях в США из-за обвинений в его адрес
СюжетВзрывы в США:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о смертях и катастрофических разрушениях в стране из-за обвинений в его адрес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу политика в его социальной сети Truth Social.

«Что за человек может выдвигать обвинения против другого, в данном случае бывшего президента США... в преступлении, когда всем известно, что никакого преступления совершено не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения при таких ложных обвинениях могут быть катастрофическими для страны», — заявил Трамп, назвав решившего обвинить его в преступлениях выродком-психопатом, который ненавидит США.

Ранее в суд Нью-Йорка, в котором 21 марта должно было пройти слушание по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс против бывшего президента США Дональда Трампа, поступило сообщение об угрозе взрыва. В связи с этим заседание по делу политика было отложено. Звонок, поступивший в службу «911», был изучен специалистами. Здание суда временно закрыто и обследовано, а угроза признана необоснованной.

Бывшего американского лидера могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. В частности, по мнению следствия, в 2016 году Дональд Трамп через адвоката выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Данные средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

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Виктория Кондратьева
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