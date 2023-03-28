Россияне перевели в Казахстан в семь раз больше денег

Объем денежных переводов из России в Казахстан за 2022 год вырос в семь раз

Объем денежных переводов в Казахстан из России вырос почти в семь раз — с 53 миллиардов тенге (8,9 миллиарда рублей) в 2021 году до 360 миллиардов тенге (60,2 миллиарда рублей) в 2022 году. Об этом сообщил Национальный банк республики.

По данным регулятора, общая сумма средств, прошедших за 2022 год через системы международных денежных переводов (СМДП) в Казахстане, составила 1,8 триллиона тенге, увеличившись на 32,7 процента по сравнению с 2021 годом. 94,7 процента от всех операций при этом пришлось на трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами.

Нацбанк отметил, что общий объем переводов из других стран через СМДП вырос в 2,4 раза. Больше всего на этот показатель повлияли переводы из России, которые подскочили в 6,8 раза. Также ощутимо возрос объем трансграничных операций из Киргизии (рост в 2,8 раза) и США (плюс 33 процента).

Ранее Forbes со ссылкой на данные сервиса для расчетов с внештатными сотрудниками Solar Staff сообщал, что объем денежных переводов физических лиц на зарубежные счета из России вырос в 2022 году за счет фрилансеров. Общий объем таких переводов внутри сервиса увеличился в 6,8 раза — с 15 до 103 миллионов рублей, а чаще всего отправляли деньги в Грузию, Казахстан и Армению.

Мартовское исследование Центра макроэкономического анализа Альфа-банка показало, что за последние месяцы россияне переводили за границу порядка восьми процентов своих ежемесячных доходов. Как сообщили эксперты, позитивные отчеты о текущей экономической ситуации не в состоянии изменить склонность к сбережению. В результате с июня прошлого года иностранные счета российских граждан в среднем растут на 7,7 миллиарда долларов в месяц.