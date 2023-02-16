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16:14, 16 февраля 2023Экономика

Российские фрилансеры увеличили переводы за границу почти в семь раз

Solar Staff: объем переводов фрилансеров из России за рубеж вырос в 6,8 раза в 2022 году

Фото: Oğuz Yağız Kara / Unsplash

В 2022 году российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раза больше средств, чем в предыдущем году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса для расчетов с внештатными сотрудниками Solar Staff. Больше всего выросли объемы переводов в Грузию, Казахстан и Армению.

Компания проанализировала сделки между своими пользователями за 2021 и 2022 годы, которые при регистрации указали Россию в качестве страны проживания. В 2021 году их число составляло 89 тысяч, годом позже — 99 тысяч. Общая сумма переводов за рубеж год к году выросла с 15 до 103 миллиона рублей.

С учетом новых пользователей сервиса объем переводов взлетел сразу в 16 раз— с 27,2 до 434,7 миллиона рублей.

Грузия в 2022 году стала лидером по объему перечисленных средств — российские внештатные сотрудники перевели туда около 100 миллионов рублей (рост в 53 раза). На втором месте по популярности Казахстан с результатом в 46,3 миллиона рублей против 1,3 миллиона в 2021 году (рост в 36 раз), на третьем — Армения (43,3 миллиона рублей, рост в 29 раз). На четвертом и пятом местах оказались Турция и Узбекистан соответственно.

Представители сервиса отметили, что переводы на карты зарубежных банков с марта 2022 года выросли. Большую часть денег выводили программисты, веб-мастера, менеджеры проектов, блогеры и менеджеры по маркетингу.

Ранее ЦБ сообщил, что россияне в прошлом году вывели на счета в зарубежных банках 4 триллиона рублей — это рекорд за все время подсчетов (с 2018 года). В декабре 2022 года россияне перевели за границу 459,2 миллиарда рублей, а максимум за год был зафиксирован в ноябре, когда на счета в зарубежных банках перечислили 561,5 миллиарда рублей.

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Софья Ермакова
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