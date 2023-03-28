В России захотели сократить число казенных учреждений

Минфин представит правительству предложения по сокращению числа казенных учреждений

Минфин России представит правительству предложения по сокращению числа федеральных казенных учреждений, пишет РБК со ссылкой на проект итогового доклада ведомства за 2022 год.

Данная мера позволит повысить эффективность управления бюджетными расходами, уточнили в министерстве. При этом объемы бюджетных ассигнований на выплату заработной платы для сотрудников учреждений будут сохранены «с целью повышения уровня оплаты их труда».

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в стране зарегистрировано 9024 федеральных государственных казенных учреждения.

Ранее сообщалось, в России захотели запустить льготную ипотеку для чиновников. По задумке Минфина, часть расходов на улучшение системы жилищных гарантий должно взять на себя правительство.