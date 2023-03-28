Белый дом заявил о желании дипломатического урегулирования с КНДР

США вновь заявили о желании сесть с КНДР за стол переговоров без дополнительных условий

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал о желании США добиться дипломатического урегулирования с КНДР. Он выразил готовность Вашингтона к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает ТАСС.

Комментируя намерения Северной Кореи наращивать свой ядерный потенциал, он в очередной раз подтвердил, что Соединенные Штаты хотят сесть с Пхеньяном за стол переговоров без каких-либо дополнительных условий. «Мы продолжаем открыто заявлять об этом», — заявил представитель американской администрации.

Ранее стало известно, что КНДР планирует возобновить дипломатическую деятельность после трехлетней изоляции из-за пандемии коронавируса. По данным Financial Times, Северная Корея готовится к возобновлению иностранной дипломатической деятельности, так как глава государства Ким Чен Ын постепенно открывает изолированную из-за COVID-19 страну.