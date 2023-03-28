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09:21, 28 марта 2023Мир

В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей США лишила КНР статуса развивающейся страны в рамках организаций

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Члены Палаты представителей Конгресса США единогласно проголосовали за проект закона о лишении КНР статуса развивающейся страны в рамках всех совместных международных организаций, в ближайшем будущем он будет принят, пишет журнал Hill.

«Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса Китая <...> на [статус] страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», — говорится в комментарии к законопроекту.

Ранее экс-директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф заявил, что партнерство России и Китая должно вызывать озабоченность у США. Он добавил, что своей политикой главы России и КНР указывают на угасающий авторитет Соединенных Штатов в мире.

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Виктория Кондратьева
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