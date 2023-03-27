В США обеспокоились из-за партнерства России и Китая

Экс-глава Нацразведки США Рэтклифф назвал партнерство РФ и КНР поводом для беспокойства

Партнерство России и Китая должно вызывать озабоченность у США, заявил экс-директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф. На эту тему он высказался в эфире телеканала Fox News.

Рэтклифф назвал поводом для беспокойства последние заявления и контакты лидеров двух стран.

«[Президент РФ Владимир] Путин и [глава КНР] Си Цзиньпин встречались и раньше, но то, как открыто они сейчас говорят о новом миропорядке, является ярким показателем изменения отношения этих стран, а также их союзников к США», — убежден он.

Экс-директор Нацразведки США добавил, что своей политикой главы России и КНР указывают на угасающий авторитет Соединенных Штатов в мире. При этом администрация президента США Джо Байдена, на его взгляд, подтверждает эту позицию своими действиями. Рэтклифф считает, что Россия и Китай увидели слабость США после вывода войск страны из Афганистана и теперь испытывают Вашингтон на прочность.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. Его визит продлился до 22 марта. В ходе поездки лидеры двух стран провели неформальную встречу, а также встретились на переговорах в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. В результате были подписаны соглашение о планах по углублению партнерства, а также заявление о планах экономического сотрудничества.