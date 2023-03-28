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15:23, 28 марта 2023Россия

Черное кольцо в небе над Подмосковьем попало на видео

В Московской области черное кольцо в небе сняли на видео

В небе над Московской областью сняли на видео черное кольцо. Ролик публикует Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».

На кадрах видно кольцо черного дыма, поднимающееся в небо над холмом. Оно исчезает по мере удаления от земной поверхности.

Кольцо наблюдали в районе населенного пункта Тимохово в Ногинском районе Подмосковья, уточнили авторы Telegram-канала.

Это уже второй подобный случай за последние два дня. В понедельник, 27 марта, черное кольцо в небе наблюдали жители московского района Строгино. На обнародованных кадрах видно кольцо на фоне городской застройки.

Позже в ФГБУ «Центральное УГМС» пояснили, что такое явление возможно вследствие резкого выброса дыма котельной. При этом в ГУ МЧС России сообщили, что не получали сигналов о выбросе сажи из труб объектов коммунальной инфраструктуры.

Алан Босиков
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