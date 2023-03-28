Кран с российским рабочим задел ЛЭП, вспыхнул от удара током и попал на видео

В Челябинске автокран с водителем задел ЛЭП и вспыхнул от удара током

В Челябинске автокран с рабочим внутри задел провода линии электропередачи (ЛЭП), в результате чего мужчина едва не сгорел. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Как пишут авторы поста, водитель манипулятора разгружал машину, когда задел провода. На кадрах видно яркую вспышку от удара током. Разряд проходит через машину в течение 15 секунд, а рядом с автомобилем начинает гореть голая земля. Однако россиянину удается выбраться наружу и отбежать на безопасное расстояние. Судя по видео, он не получил серьезных травм.

По информации из открытых источников, сила тока в распределительных и магистральных ЛЭП варьируется от 110 до 500 киловольт, в зависимости от назначения.

В августе 2022 года в Сургуте загорелась и взорвалась машина дорожных рабочих, которые красили пешеходный переход. Момент происшествия попал на видео. По информации МЧС, никто не пострадал.