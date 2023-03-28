В ЛНР рассказали об иностранных наблюдателях в Артемовске
Иностранные наблюдатели вместе с командующим сухопутными войсками Украины посетили Артемовск (украинское название — Бахмут), где собирали информацию о ситуации на самых горячих участках города. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По словам Марочко, украинская пресса умолчала факт присутствия иностранных «статистов», действия которых, по сути, являлись рекогносцировкой на местности.
Данный факт, отметил офицер ЛНР, может свидетельствовать о том, что иностранцы работали отдельно на свое вышестоящее командование и готовили отчет для принятия решений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинской армии на артемовском направлении. Глава государства пообщался с военнослужащими и наградил их.