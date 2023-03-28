Российская тревел-блогерша объяснила ненависть индонезийцев к россиянам

Блогерша «Дзен» Ершова рассказала о ненависти индонезийцев к голым россиянам

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова объяснила, почему жители Индонезии стали ненавидеть российских туристов и захотели перестать выдавать им визы. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, россияне привыкли ходить в курортных странах в купальниках, не пытаясь прикрывать тело даже в общественных местах, кафе или магазинах. Индонезийцам, уточнила она, это не нравится, так как сами местные одеваются в кофты с длинными рукавами и штаны даже в жару.

«На Бали также живут мусульмане, которые абсолютно не хотят лицезреть голых баб. У них вообще женское тело это "табу", которое должно быть хорошенько прикрыто под паранджой. Поэтому, друзья, нужно уважать их взгляды», — рассказала Ершова.

Еще одна причина ненависти индонезийцев к русским — вождение без прав или в нетрезвом состоянии, заключила блогерша. Россияне, по ее словам, часто попадают в аварии и создают проблемы во время движения на дорогах. Кроме того, они могут вести себя агрессивно из-за алкогольного опьянения и кричать на других водителей после ДТП.

В марте с Бали начали депортировать российских туристов, нарушающих законы и нелегально оказывающих услуги другим отдыхающим. Власти популярного курортного острова признались, что следят за туристами в соцсетях, чтобы вычислить, кто из них занимается незаконной деятельностью. Кроме того, на Бали заговорили об ужесточении визовых требований для россиян, а также о запрете на аренду скутеров.