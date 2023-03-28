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16:29, 28 марта 2023Путешествия

Частный самолет с туристами незаконно приземлился на озеро в российском регионе

Летевший из Новосибирска частный самолет с туристами незаконно сел на лед озера Байкал

Фото: Евгений Рыжов / Ирк.ру

Частный самолет с туристами, летевшими из Новосибирска, незаконно приземлился на лед озера Байкал в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Инцидент произошел в районе пролива Малое Море Прибайкальского национального парка. Как уточнили государственные инспекторы парка, обнаружившие легмотороный летательный аппарат, в практике учреждения такая несогласованная посадка произошла впервые.

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Они рассказали, что заметили самолет с суши во время патрулирования и выехали к месту его вероятной посадки. Пилот воздушного судна пояснил, что следовал из Новосибирска, на острове Ольхон была запланирована остановка на обед.

В итоге инспекторы составили протокол по статье административного кодекса 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Туристам после оформления протокола по требованию инспекторов пришлось покинуть зону национального парка.

Ранее в марте из-за неблагоприятных погодных условий летевший из Новосибирска во Владивосток пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в Хабаровске. Отмечается, что из-за сильного тумана и плохой видимости авиагавань Владивостока не смогла принять еще минимум пять авиарейсов.

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Марк Успенский
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