Человеческую ногу в ботинке нашли на популярном среди туристов пляже

На пляже в Новой Зеландии местные жители нашли человеческую ногу в ботинке

На берег популярного среди туристов пляжа Новой Зеландии выбросило человеческую ногу в ботинке. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что часть человеческого тела была найдена местными жителями в Веллингтоне. Полиция начала масштабную морскую и наземную операцию в надежде обнаружить другие останки. Детектив Стив Уильямсон (Steve Williamson) отметил, что на данном этапе расследования дело не рассматривается как убийство.

Обнаруженная нога находится на исследовании, со временем удастся установить личность человека. При этом отдыхающие на пляже туристы уже предположили, что часть тела могла принадлежать каякеру.

Ранее немецкий турист, предположительно находившийся в депрессии, погиб во время отдыха в Таиланде. ЧП произошло в национальном парке Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи в провинции Краби. Отдыхающий упал со скалы и разбился насмерть. Свидетелями случившегося оказались находившиеся неподалеку сотрудники парка.