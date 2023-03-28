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20:24, 28 марта 2023Мир

США признали неуспех в испытаниях собственного гиперзвукового оружия

Министр ВВС США Кендалл заявил о неуспешном испытании американской гиперзвуковой ракеты

Фото: Christopher Okula / U.S. Air Force / Wikimedia

Последние испытания американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не были успешными, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — признал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США.

25 марта ВВС США сообщили, что ранее провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Отмечается, что испытания представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. Пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части американского штата Калифорния.

До этого главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.

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Глеб Бажуткин
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