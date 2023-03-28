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21:53, 28 марта 2023Мир

США прекратили делиться с Россией данными о своих ядерных силах

WSJ: США прекратили делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах

Фото: US Air Force / Reuters

Высокопоставленный представитель администрации американского президента Джо Байдена рассказал, что в ответ на решение России приостановить участие в договорах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) США прекратят делиться с ней данными о своих стратегических ядерных силах, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Это первое действие, которое мы предприняли в рамках договора в ответ на отстранение России», — заявил он.

Собеседник издания добавил, что целью Вашингтона является побуждение России вернуться к соблюдению всех договоренностей.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Заседание инициировано западными делегациями и назначено на текущей неделе в пятницу.

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Марина Совина
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