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20:51, 28 марта 2023Мир

Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Заседание инициировано западными делегациями и назначено на текущей неделе в пятницу.

26 марта Путин объявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Политик подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Виктория Кондратьева
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