Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Заседание инициировано западными делегациями и назначено на текущей неделе в пятницу.

26 марта Путин объявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Политик подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).