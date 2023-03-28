Появились подробности о найденных в Новой Москве обломках беспилотника

На месте обнаружения обломков беспилотника в Новой Москве разрушений нет

На месте обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата в Новой Москве разрушений нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Такие подробности со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

О том, что житель деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы нашел у железнодорожных путей обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, стало известно ранее 28 марта. 53-летний мужчина рассказал, что заметил упавший дрон во время прогулки с собакой.

Позже в сети появились фотографии найденного объекта.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. ТАСС, в свою очередь, уточняет, что в результате случившегося никто не пострадал.