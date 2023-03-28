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04:12, 28 марта 2023Среда обитания

В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК

«Известия»: в России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК под 5%

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутаты «Единой России» предложили ввести льготную ипотеку под 5 процентов для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Инициатива направлена в Минфин. Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу льготной ипотеки для чиновников. Об этом во вторник, 28 марта, пишут «Известия».

Кроме того, предлагается ввести льготную ипотеку на вторичное жилье в городах, где нет первичного, и на стройку частных домов. Предполагаются кредиты под 5 процентов годовых с максимальной суммой займа на сумму 9 милоионов рублей в регионах с населением менее одного миллиона человек и до 18 миллионов рублей в субъектах с численностью жителей свыше одного миллиона жителей.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского, люди, которые в три смены на заводах собирают танки, в настоящий момент гораздо больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники. На реализацию инициативы может потребоваться 500 миллионов рублей в год, добавил депутат.

В Минфине изданию заявили, что предложение пока не поступило в ведомство.

Об инициативе запустить в России льготную ипотеку для чиновников стало известно ранее. Эксперимент с выдачей госкредитов на недвижимость, как пояснили в Минфине, должен побудить чиновников к более эффективной работе. Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что ему неизвестно о разработке подобной программы.

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Марина Совина
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