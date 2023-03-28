Назван идеальный размер пениса

Сексолог Кеван Уайли дал советы мужчинам, которые хотели бы увеличить размер пениса

Сексолог Кеван Уайли дал несколько советов мужчинам, которые хотели бы увеличить размер своего пениса. Его рекомендации приводит издание The Sun.

Большинство участниц очередного исследования женских предпочтений, проведенного в Великобритании, назвали 20 сантиметров идеальной длиной пениса. Тем, кто недотягивает до этой величины, Уайли посоветовал сконцентрироваться на своей самооценке, заняться спортом, развивать мышечную массу и уделить внимание гигиене интимной зоны.

Большинство ухищрений, используемых для увеличения размера пениса, специалист счел сомнительными. К таким методам относятся помпы, экстендеры, массажи, а также различные таблетки и лосьоны. Более экстремальными способами решения проблемы Уайли назвал увеличение пениса с помощью филлеров и хирургических операций. По его словам, пересадка собственного жира, к которой прибегают в таких случаях, может вызвать тяжелые осложнения. Введение гиалуроновой кислоты безопаснее, но не дает постоянного результата.

Стабильный эффект гарантирует хирургическая операция, но и она несет определенные риски, о которых предупредил специалист. Он рассказал, что во время процедуры перерезаются связки, соединяющие половой член с лобковой костью, после чего проводят пересадку кожи. Орган действительно становится больше на пару сантиметров, но многие мужчины отмечают неудобства, которые появляются во время секса из-за проведенных хирургических изменений.

Ранее сексолог-психолог Россияна Лучкина перечислила причины развития синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин. Спровоцировать его могут неуверенность в себе, предыдущие неудачи в постели, а также временное ослабление потенции из-за употребления алкоголя или проблем со здоровьем.