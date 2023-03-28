Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 28 марта 2023Силовые структуры

Россиянин развратил десятерых детей на площадке и пошел под суд

В Феодосии будут судить 37-летнего рабочего, развратившего десятерых детей на площадке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Феодосии суд рассмотрит дело 37-летнего местного разнорабочего, развратившего десятерых детей в возрасте от 7 до 10 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, 30 мая 2022 года фигурант пришел на спортивную площадку в Комсомольском парке, где находились потерпевшие, и совершил акт эксгибиционизма. Мужчину задержали студенты техникума, которые отдыхали неподалеку. Затем они передали его полицейским. Выяснилось, что 29 мая рабочий совершил аналогичное действие на площадке между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Назван крупнейший в мире кредитор стран-должников
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в любое время
11-летний школьник погиб при попытке сделать селфи под Москвой
СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских
Дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор
Назван идеальный размер пениса
На Западе описали реакцию на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки
Российский ребенок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.