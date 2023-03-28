Россиянин развратил десятерых детей на площадке и пошел под суд

В Феодосии будут судить 37-летнего рабочего, развратившего десятерых детей на площадке

В Феодосии суд рассмотрит дело 37-летнего местного разнорабочего, развратившего десятерых детей в возрасте от 7 до 10 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, 30 мая 2022 года фигурант пришел на спортивную площадку в Комсомольском парке, где находились потерпевшие, и совершил акт эксгибиционизма. Мужчину задержали студенты техникума, которые отдыхали неподалеку. Затем они передали его полицейским. Выяснилось, что 29 мая рабочий совершил аналогичное действие на площадке между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.