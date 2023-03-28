В Приднестровье назвали путь к мировой войне

Глава ПМР Красносельский заявил, что через республику лежит прямой путь к мировой войне

Путь к мировой войне лежит через Приднестровье. Об этом на встрече с депутатами Григориопольского района заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Через Приднестровье прямой путь к мировой войне. (…) Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия», — сказал он.

Красносельский отметил, что остается открытым вопрос о том, с применением какого оружия это произойдет. Как утверждает лидер ПМР, если случится глобальный конфликт, то средства будут не ограничены.

28 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье. Он подчеркнул, что Украина в нарушение своего статуса посредника в формате «пять плюс два» заняла сторону Молдавии и всячески поддерживает ее «воинственные устремления» по отношению к ПМР.