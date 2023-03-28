В России отметили готовность Украины вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Лавров заявил, что Киев демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Власти Украины демонстрируют готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что Киев, в нарушение своего статуса посредника в формате «пять плюс два», занял сторону Кишинева и всячески поддерживает его «воинственные устремления» по отношению к Приднестровью.

По словам Лаврова, украинская сторона строит оборонительные сооружения на границе с республикой и всячески демонстрирует готовность вмешаться в процесс, в том числе с применением силы.

«Я еще раз хочу сказать, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье в полном соответствии с мандатом, который есть у наших военнослужащих. Мы этим мандатом будем руководствоваться», — заявил глава МИД России.

Ранее молдавская оппозиция, ссылаясь на информацию разведки, обвинила президента республики Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана в подготовке военной провокации на границе с Приднестровьем.