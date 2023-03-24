В Молдавии обвинили власти страны в подготовке провокации рядом с Приднестровьем

Партия «Шор»: власти Молдавии готовят военную провокацию рядом с Приднестровьем

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер, ссылаясь на информацию разведки, обвинила президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана в подготовке военной провокации рядом с Приднестровьем. Ее слова с брифинга передает «Sputnik Молдова».

«По разведывательным данным ряда иностранных спецслужб, есть достоверная информация, что Майя Санду и Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем 17 апреля», — сказала она.

Кроме того, Таубер отметила, что в Румынию отправили десять тысяч униформ молдавской армии. По ее словам, целью Молдавии является участие международного контингента в военных действиях на территории республики. Она подчеркнула, что информация о готовящейся провокации была получена недавно, после проверки представители «Шор» убедились в достоверности этих данных.

9 марта была предотвращена попытка покушения на главу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского, который заявил, что в рамках расследования по этому делу появляются новые фигуранты и доказательства причастности Службы безопасности Украины (СБУ). Помимо этого, 15 марта в ПМР отказали Молдавии в передаче подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).