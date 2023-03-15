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14:40, 15 марта 2023Бывший СССР

Приднестровье отказалось передавать Молдавии подозреваемых в подготовке теракта

МИД ПМР: Приднестровье не передаст Молдавии подозреваемых в подготовке теракта против ОБСЕ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье не передаст Молдавии подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова передает телеканал «ТСВ Приднестровье» в Telegram.

«Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья, в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем», — сказал он. Игнатьев подчеркнул, что у следствия есть ряд вопросов.

Кроме того, проводится работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через молдавскую территорию, добавил министр. При этом Игнатьев указал, что Приднестровье открыто для конструктивного взаимодействия, а также информирует всех о ходе расследования.

14 марта Бюро по реинтеграции Молдавии попросило ПМР передать задержанных по делу о подготовке теракта для проведения следственных действий. Помимо этого, молдавская сторона призвала предоставить подробную информацию об инциденте. Ранее в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на президента непризнанной республики Вадима Красносельского, который заявил, что все задержанные имеют отношение к Службе безопасности Украины.

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Кристина Есикова
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