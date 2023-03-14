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16:06, 14 марта 2023Бывший СССР

Молдавия попросила Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта

Молдавия попросила Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Молдавия попросила непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР) передать подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе для проведения следственных действий. С такой просьбой обратилось Бюро по реинтеграции страны, передает РИА Новости.

«Кишинев попросит Тирасполь (…) передать задержанных лиц под ответственность национальных правоохранительных органов для проведения следственных действий в соответствии с положениями действующего законодательства», — сказано в заявлении ведомства. Кроме того, молдавская сторона попросила ПМР предоставить подробную информацию об этом инциденте.

Ранее прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил о готовности расследовать совместно с международными спецслужбами подготовку теракта против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как он утверждает, потенциальными жертвами могли быть представители многих стран. Также сообщалось, что теракт планировали совершить 14 февраля после переговоров делегации ОБСЕ с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

10 марта МИД непризнанной республики попросил украинское посольство о содействии в расследовании инцидента. Днем ранее в Приднестровье была предотвращена попытка покушения на Красносельского. По данным Министерства государственной безопасности ПМР, подозреваемые готовили теракт в центре Тирасполя. Позднее президент Приднестровья сообщил, что все задержанные по делу имеют отношение к Службе безопасности Украины.

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Кристина Есикова
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